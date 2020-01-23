Muhammed'i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Veli Dümez'in (8), ölümüyle ilgili bir komşusuyla birlikte gözaltına alınan dayı V.T.'nin küçük çocuğu yaralı bulan kişi olduğu ortaya çıktı. Çocuğun ölümündeki sır perdesini aralamak için çok yönlü araştırma yapan jandarma, ailenin yakınları ile komşuların ifadelerini alıyor.

Olay, önceki akşam Çınar ilçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Dümez Ailesi, çocukları Muhammed Veli'nin kaybolduğunu fark edince arama çalışmalarına başladı. Mahalle halkının da katılımıyla yapılan aramada Muhammed Veli, metruk bir evde ağır yaralı halde bulundu. Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammed Veli, tedaviye alındı. Ancak doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çok yönlü araştırma başlatılırken, küçük çocuğun yüzü ile vücudunun pek çok yerinde bıçakla yapıldığı tespit edilen kesikler olduğu saptandı. Yüzü tanınmayacak halde olduğu bildirilen çocuğun ölümüyle ilgili Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ile Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çok yönlü araştırma başlattı.

METRUK BİNADAKİ DELİLLER TOPLANDI

Jandarma Başalan Mahallesi'ni abluka altına alırken, soruşturmayı yürüten savcı da çalışmaları yerinde inceledi. Dümez'in yakınları ile komşularının ifadelerine başvuran jandarma, küçük Muhammed'in cesedinin bulunduğu metruk binada elde edilen tüm delilleri topladı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

DAYININ SORGUSU SÜRÜYOR

Dün bir komşuyla birlikte gözaltına alınan dayı V.T.'nin Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu sürüyor. Dayı V.T.'nin küçük çocuğu ağır yaralı halde bulan kişi olduğu öğrenildi.

İlk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenilen V.T.'nin, "Olay günü babası beni aradı. 'Muhammed sizde mi?' diye sordu. Olmadığını sordum. Akşam geç saatlerde, aramaya başladıklarını öğrenince, ben de arama çalışmalarına katıldım. Her yeri aradık. Sormadığımız kişi kalmadı. En son metruk bina aklıma geldi. Kapıları kapalıydı. Pencere bölümünde açık alan vardı. Ordan içeri baktığımda Muhammed'i kanlar içerisinde gördüm. Sonra babası ve amcasına haber verdim. Hastaneye götürdüler" dediği öğrenildi.