Muhammed Kerim Aktacir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE belediye başkan adayı olan Muhammed Kerim Aktacir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Muhammed Kerim Aktacir isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE adayı Muhammed Kerim Aktacir kimdir? BTP İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE adayı Muhammed Kerim Aktacir yüzde kaç oy aldı?

Muhammed Kerim Aktacir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhammed Kerim Aktacir KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Muhammed Kerim Aktacir adlı BTP adayı toplamda 985 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.