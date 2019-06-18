18.06.2019 15:18
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Muhammed Mursi için Alaplı'da gıyabî cenaze namazı kılındı

Muhammed Mursi için Alaplı

Mısır'da mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Alaplı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Alaplı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi yaklaşık 5 yıldır süren davanın son duruşmasında fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede öldüğü duyurulmuştu. Mursi'nin ölüm haberi İslam alemini yasa boğdu. Mursi için Türkiye'de de 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı. Diğer illerle eş zamanı olarak öğle namazı sonrasında Alaplı Merkez Camii avlusunda toplanan vatandaşlar kılınan gıyabi cenaze namazından sonra Mursi için dualar edildi - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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