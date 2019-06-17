17.06.2019 22:39
Haberler»Güncel » Haber

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın tüm merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın tüm merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından, Mursi için yurt genelindeki tüm il ve ilçe müftülüklerine, gıyabi cenaze namazı kıldırılması için yazı gönderildi.
Gıyabi cenaze namazı, yarın yurt genelindeki tüm merkezi camilerde öğle namazını müteakip kılınacak.
Erbaş, Hacı Bayram Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazını bizzat kıldıracak.
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Muhammed Mursi, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:07 ABD'de adliye önünde ateş açan saldırgan öldürüldü
23:06 MANİSA Kırkağaç'ta sağanak yağış
23:05 Muhammed Mursi'nin vefatı
23:04 İran'dan Veliaht Bin Selman'ın açıklamalarına tepki
23:03 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının ardından - Obradovic
23:03 Trabzon'da sağanak
23:03 Balkondan düşen kaymakamın kızı hastaneye kaldırıldı