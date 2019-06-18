18.06.2019 14:20
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Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mısır'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Adıyaman'da, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Adıyaman'da, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından tutuklanarak cezaevine atılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından merkez Ulu Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından hayatını kaybeden Mursi için dua edildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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