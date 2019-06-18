18.06.2019 14:55
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Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

- Gıyabi cenaze namazından detaylar Malatya Müftüsü Veysel Işıldar'ın konuşması Namaz kılınması Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı MALATYA - Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, Hacı Yusuf Taş Camisi içerisinde kılınan gıyabi cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, Mısır halkının seçtiği,...

- Gıyabi cenaze namazından detaylar
Malatya Müftüsü Veysel Işıldar'ın konuşması
Namaz kılınması Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
MALATYA - Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, Hacı Yusuf Taş Camisi içerisinde kılınan gıyabi cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, Mısır halkının seçtiği, İslami hassasiyetleri olan önemli bir liderin haksızlıklara maruz kaldığını belirtti.
Mursi'nin yaşamından ibret alınması gerektiğini dile getiren Işıldar, "Allah, bize verdiği nimetlerin farkına varmayı nasip etsin. Aramıza fesat tohumları ekmek isteyenleri Rabbim hiçbir zaman fırsat vermezin. Bunların farkına varmamız gerekiyor." diye konuştu.
Işıldar, mahkemede hayatını kaybeden Mursi'nin çok kötü şeyler yaşadığını belirterek, "Hakları elinden alınmış gasp edilmiş bir de zulme maruz bırakılmış ama o bundan vazgeçmemiş." şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından Işıldar tarafından Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kaynak: AA
Malatya, Muhammed Mursi, Güncel

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