18.06.2019 15:01
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Muhammed Mursi için Karaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Muhammed Mursi için Karaman

Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Karaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Karaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazını müteakip Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınacak olan gıyabi cenaze namazına katılmak için meydana gelen vatandaşlar, ellerinde Muhammed Mursi'nin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdı. Gıyabi cenaze namazı İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci kıldırdı. Kur'an-ı Kerim kerim okunmasının ardından dua edildi. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Mısır, Karaman, Muhammed Mursi, Güncel

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