Muhammed Mursi için Ordu'da gıyabi cenaze namazı

Ordu'da, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadeti sebebiyle gıyabi cenaze namazı kılındı.



Altınordu ilçesi Aziziye (Yalı) Camisi'nde, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve tutuklu kaldığı 6 yıl süre zarfının ardından hayatını kaybeden Muhammed Mursi için öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı ve ardından da basın açıklaması gerçekleştirildi. Memur-Sen ve bağlı olan sendikalar, kentteki sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların katılımı ile gerçekleşen programda, 68 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Mursi dualar ile anıldı.



Gıyabi cenaze namazı sonrası basın açıklamasında bulunan Memur-Sen basın sözcüsü Şükrü Karadeniz, "Aslında Mursi, 17 Haziran'daki duruşmada haksız suçlamalara karşı hem kendini hem de davasını savunurken şehit edilmiştir. Mursi'nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı gerçekler, cinayet ardından daha net ortaya çıkmıştır. Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde, tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Günün 23 saatini tek başına hücre hapsinde geçiren Mursi, hayatının ciddi tehdit altında olduğunu daha bir kaç ay önce bizzat kendisi mahkemede açıklamıştı. Şehit Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir" dedi.



Karadeniz ayrıca, Mısır'daki siyasi tutukluların derhal bırakılması gerektiğini belirterek sorumluların uluslararası mahkemede yargılanması için çalışma başlatılması gerektiğini aktardı. - ORDU

Kaynak: İHA