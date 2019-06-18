Muhammed Mursi kimdir? Muhammed Mursi neden öldü?

Önemli siyasi figürlerden biri olan Muhammed Mursi 2013 yılından bu yana hapiste yatıyordu. Mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle de hayatını kaybetti. Haberlerin ardından 'Muhammed Mursi öldü mü?' sorusu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

MUHAMMED MURSİ KİMDİR?

Devlet adamı Mursi, 8 Ağustos 1951 tarihinde, Mısır'ın Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde dünyaya geldi. Beş kardeşin en büyüğü olan Muhammed Mursi ilk eğitimini burada tamamladı. 1975 ve 1978 yılları arasında Kahire Üniversitesi'nde Mühendislik eğitimi aldı. 1982 yılında Mühendislik doktorasını Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tamamladı. 1982-1985 yıllarında Northridge Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yardımcı doçent oldu. Ardından eğitim vermek için Mısır'daki Zagazig Üniversitesi'ne geldi.

ÖZGÜRLÜK VE ADALET PARTİSİ BAŞKANI SEÇİLDİ

Siyasete ise Müslüman Kardeşler hareketi içerisinde başladı. Mursi, 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili oldu. Parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi. Tam 5 yıl Mısır Halk Meclisi üyeliği yaptı. 2011 Mısır Devrimi'ne muhalif bir lider olarak destek verdi ve 30 Nisan 2011 tarihinde Müslüman Kardeşler'in kurduğu, Özgürlük ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi. 2012 Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Müslüman Kardeşler'in aday gösterdiği Hayrat Şatır'ın adaylığı düşünce, yerine Muhammed Mursi aday gösterildi ve 5. cumhurbaşkanı oldu.

İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI

2012–2013 Mısır protestoları adıyla bilinen, 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan büyük gösteriler sonucu Mısır ordusu askeri bir müdahale ile yönetime el koydu. Mursi ise darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve yandaşlarına direnmelerini söyledi. Muhammed Mursi'nin gözaltına alındığı, ev hapsinde tutulacağı bildirildi. 16 Mayıs 2015 günü mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. 16 Haziran 2015 günü hakkında açılan "casusluk" davasından müebbet hapse mahkum olurken, "cezaevi baskınları" davasında ise mahkeme idam kararını onadı.