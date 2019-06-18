Muhammed Mursi'nin ölümü sonrası konuşan Süleyman Soylu kimdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin vefatı sonrasında açıklama yaptı. Çıktığı mahkeme salonunda ölen Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında konuşan Süleyman Soylu, "Darbeyle devrilen ama vicdanlarımızda her zaman en yüksek noktada bulunan Mısır'ın eski başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda vefat etmiştir. Bu bir şehadettir." dedi. Bu sözlerin üzerine Süleyman Soylu internette araştırılmaya başlandı. Peki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kimdir? Aslen nereli?

SOYLU: "BU BİR ŞEHADETTİR!"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muhammed Mursi'nin vefatı için şu sözleri söyledi:

"Bugün bizi derinden sarsan bir haber aldık. Biliniz ki dünya bugün bir kez daha zulme sessiz kalmanın, demokrasiyi eliyle rafa kaldırırken sessiz kalmanın acısını ağır bir şekilde yaşamıştır. Mısır'da seçimle işbaşına gelmiş, orada halkın getirdiği, hakkın, adaletin, vicdanın mücadelesini yapan ve darbeyle devrilen ama vicdanlarımızda her zaman en yüksek noktada bulunan Mısır'ın eski başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda vefat etmiştir. Bu bir şehadettir. Bilinmelidir ki kıymetli genç arkadaşlarım, maddi zenginlikler gelip geçicidir. Onlara tamah edenler, makamlara, mevkilere, şana, şöhrete, fazla sevgiye tamah edenler, fazla üzüntüyle yeise kapılanlar, biliniz ki zarardadırlar. Zararda olmayan kimdir biliyor musunuz? Zararda olmayan bu dünyada yaşarken öteki dünyanın da hesabını yapabilenler ve maneviyatını güçlü tutabilenlerdir."

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Süleyman Soylu, 21 Kasım 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Soylu, ilk ve ortaokulu İstanbul Gaziosmanpaşa'da tamamladıktan sonra Plevne Lisesi'ne gitti ve sonrasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 1990'da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarında başladı. 1989'da ise okul arkadaşlarıyla bir şirket kurarak ticaret hayatına atıldı. Süleyman Soylu, 1995'te kendi şirketini kurdu.

Süleyman Soylu, siyasete 1987'de Doğru Yol Partisi'nin (DYP) Gençlik Kolları'nda başladı. 1999'da ise DYP İstanbul il başkanlığı görevine geldi ve 2002 genel seçimleri öncesi milletvekili adayı oldu.

Soylu, 2007'de DYP'nin Demokrat Parti (DP) ismini alarak girdiği seçimlerde baraj altında kalması sonrası genel başkan oldu. Kasım 2008'de DP 9. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçildi.

2009'daki yerel seçimleri öncesinde, hedefinin 2007 seçimlerinde elde edilen yüzde 5,4'lük oy oranının üstüne çıkmak olduğunu söyledi. "Yüzde 5,4'ün altında kalırsak çekilirim" dedi ve seçimlerde yüzde 4 oy alınca çekildiğini açıkladı.

12 Eylül Referandumu'nda Türkiye'yi dolaşarak "evet" için çalışmalar yapan Soylu, Hüsamettin Cindoruk'un genel başkan olduğu DP'den ihraç edildi. Soylu ihraç sonrası Tayyip Erdoğan'ın davetiyle AK Parti'ye katıldı.

Kasım 2015'teki seçimlerde AK Parti Trabzon adayı oldu ve meclise girdi. Ahmet Davutoğlu döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Soylu, Binali Yıldırım döneminde de aynı göreve devam etti. Ağustos 2016'da İçişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Efkan Ala'nın yerine göreve geldi. Süleyman Soylu, 9 Temmuz 2018'de açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de İçişleri Bakanı olarak yer aldı.