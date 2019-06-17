17.06.2019 19:56
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Muhammed Mursi'nin vefatı

Muhammed Mursi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak!" değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajını Twitter hesabında paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, mesajında "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak! Mekanın cennet olsun Mursi." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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