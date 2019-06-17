17.06.2019 20:17
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Muhammed Mursi'nin vefatı

Muhammed Mursi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır halkının seçimle iş başına getirdiği ve kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyerek, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır halkının seçimle iş başına getirdiği ve kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyerek, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mısır halkının seçimle iş başına getirdiği ancak kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.
Kalın, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
Mısır, Muhammed Mursi, Politika

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