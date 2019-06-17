17.06.2019 21:05
Haberler»Politika » Haber

Muhammed Mursi'nin vefatı

Muhammed Mursi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarih, Mursi'nin milleti için yaptıklarını da ona bu zulmü yapanları da unutmayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarih, Mursi'nin milleti için yaptıklarını da ona bu zulmü yapanları da unutmayacak." ifadesini kullandı.
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehadet haberini derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tarih, Mursi'nin milleti için yaptıklarını da ona bu zulmü yapanları da unutmayacak."
Kaynak: AA
mısır, fuat oktay, cumhurbaşkanı yardımcısı, muhammed mursi, Politika

Son Dakika Haberleri
21:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla...
21:05 Muhammed Mursi'nin vefatı
21:04 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ameliyat oldu
20:49 Bakan Akar'ın Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
20:39 Muhammed Mursi'nin vefatı
20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi
20:20 TBMM Başkanı Şentop: "Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir.