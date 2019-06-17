17.06.2019 22:11
Haberler»Güncel » Haber

Muhammed Mursi'nin vefatı

Muhammed Mursi

Dışişleri Bakanlığı, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin "ülkesinin demokrasi yolundaki mücadelesinde her daim müstesna bir şahsiyet olarak anılacağını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin "ülkesinin demokrasi yolundaki mücadelesinde her daim müstesna bir şahsiyet olarak anılacağını" bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mursi'nin vefatından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, Mursi'ye Allah'tan rahmet, dost Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Açıklamada, "Şehit Muhammed Mursi ülkesinin demokrasi yolundaki mücadelesinde her daim müstesna bir şahsiyet olarak anılacaktır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
Mısır, Cumhurbaşkanı, Muhammed Mursi, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:19 Eskişehir'de yağmur ve dolu etkili oldu (2)
23:19 ERDOĞAN: ÖZÜR DİLEMEDİKÇE BÖYLE BİR ADAYLIĞA BIRAKIN LAYIK OLMAK, BÖYLE BİR MAKAMA GELEMEZ
23:18 Ümraniye Belediyesi'nden çocuklara yaz eğlencesi "Çocuk ve Aile Şenliği"
23:18 Okmeydanı'nda lüks cip silahlı saldırı: 4 yaralı (1)
23:18 Okmeydanı'nda cipe ateş açıldı: 4 yaralı - İSTANBUL
23:18 Çocukları kurtarmak isterken boğuldular
23:17 ANKARA Kızılcahamam'da sağanak ve rüzgar yıkıma neden oldu