17.06.2019 23:13
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Muhammed Mursi'nin vefatı

Muhammed Mursi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Müstakim duruşu ve onurlu mücadelesiyle asil bir tavrın ve mümince bir hayatın örneği olan Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, maruz kaldığı zulüm ve baskıyla yaşadığı zor şartlar altında Hakk'a yürüdü. Yüce Rabbimiz şehadetini kabul eylesin. Ümmetin başı sağ olsun."
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Politika

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