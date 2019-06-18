Muhammed Mursi'nin vefatı

Nallıhan
ve Beypazarı
belediye başkanları, Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye ve başsağlığı mesajları paylaştı.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş
, yaklaşık 5 yıldır cezaevinde tutulan Mursi'nin bir demokrasi şehidi olduğunu, Allah'tan rahmet dilediğini belirtti.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
da mahkeme salonunda şehit olan Mursi'nin mücadelesine, cesaretine, zulme direnişine şahit olduklarını, Mursi'nin hatırasının Mısır halkının ve İslam aleminin gönlünde yaşayacağını ifade etti.