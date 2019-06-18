18.06.2019 14:57
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Muhammed Mursi'nin vefatı

Muhammed Mursi

Amasya'nın Taşova, Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Amasya'nın Taşova, Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Suluova Hacı Mustafa Camisi önünde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, Belediye Başkanı Fatih Üçok, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mısır halkına başsağlığı dileyen Üçok, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan ve darbe ile görevden alınarak yıllardır cezaevlerinde haksız yere yargılanan Muhammed Mursi'nin mahkeme duruşma salonunda şehit olması dolayısıyla üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Gümüşhacıköy
Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gümüşhacıköy ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gümüşhacıköy Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Adem Ayrancı kıldırdı.

Cenaze namazına protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Taşova
Taşova ilçesinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Merkez Çarşı Camisi'nde öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Harun Yılmaz tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Muhammet Mursi için dua edildi.

Cenaze namazına Kaymakam Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Mısır, Cumhurbaşkanı, Muhammed Mursi, Güncel

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