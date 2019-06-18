18.06.2019 16:24
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Muhammed Mursi'nin vefatı

Muhammed Mursi

AK Parti Batman İl Başkanlığınca Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Batman İl Başkanlığınca Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.
İl binası önünde bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Cuma Dişikırık, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimler Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle rahmete kavuştuğunu söyledi.
"Mursi'nin verdiği onurlu mücadelenin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır." diyen Dişikırık, Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.
Basın açıklamasına, AK Parti Belediye Meclis üyesi Cemalettin Gözkeser, Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Bilici, partililer ve bazı vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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