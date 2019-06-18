18.06.2019 16:58
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Muhammed Mursi'nin vefatı

Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, ellerinde Mursi'nin fotoğrafının yer aldığı pankartlar taşıdı.

Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, ellerinde Mursi'nin fotoğrafının yer aldığı pankartlar taşıdı.
Platform adına konuşan Karaman Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Yunus Özdemir, 2013'te darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah Es-Sisi'nin kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarının kanla beslendiğini dile getirdi.
Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayan Sisi'nin masum insanları acımasızca katlettiğini belirten Özdemir, yönetimin Mısır halkını baskı altına aldığını ifade etti.
Konuşmaların ardından Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.Muhammed Mursi'nin vefatı
Kaynak: AA
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