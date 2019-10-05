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Muhammed Salah'ı örnek alan İngiliz taraftar, müslüman oldu

İngiliz The Guardian'da yer alan habere göre, bir İngiliz taraftar, Liverpool'lu Salah'ın kendisinde derin izler bıraktığını belirterek müslüman olduğunu açıkladı.

05.10.2019 09:46

İngiliz basınından The Guardian'da yer alan habere göre, Nottingham Forest taraftarı Ben Bird, Salah'ın karakterini örnek almaya başlamasının ardından hayatında köklü değişiklikler yaşadı.

Mısırlı futbolcunun Liverpool'a transferi öncesinde basın ve medyanın da etkisiyle İslam'a karşı ön yargısı olduğunu kaydeden Bird, "Muhammed Salah, beni gerçekten çok etkiledi. İslam dininden hoşlanmıyordum ama Salah'ı tanıdıkça fikirlerim değişti. Artık kendimi bir Müslüman olarak tanımlıyorum. Karakterim değişmedi, Salah'ın değerleriyle gelişti" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HAYALİ SALAH'LA TANIŞMAK

En büyük hayalinin Muhammed Salah ile tanışmak olduğunu vurgulayan Ben Bird, "Bir gün Salah'ın elini sıkarak ona şükranlarımı sunmak istiyorum. Artık daha iyi bir kalbe sahip olduğumu söyleyebilirim. Özellikle maç günleri, kötü alışkanlıklarımdan uzak durmaya özen gösteriyorum." şeklinde konuştu.

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah

"SALAH BENDE DERİN İZLER BIRAKTI"

Leeds Üniversitesi'nde "Orta Doğu" üzerine eğitim almasının ardından İslam'ı araştırmaya devam ettiğini kaydeden Ben Bird, "Bu noktadan sonra fikirlerim değişti. Tez aşamasındayken hocamın yardımıyla Muhammed Salah ile tanıştım ve onun hakkında yapılan tezahüratları inceledim. Salah, hayat görüşüyle bende derin izler bıraktı. Karakteri ve insanlarla iletişim kurma şekli, beni çok etkiledi" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen haziran ayında Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Salah'ın Liverpool'a transferinin ardından kentteki Müslümanlık karşıtı eğilimlerde yüzde 18,9 oranında azalma yaşanmıştı.

Muhammed Salah'ı örnek alan İngiliz taraftar, müslüman oldu

Nottingham Forest, Muhammed Salah, The Guardian, Liverpool, Spor

YORUMLAR(4)
RECEP USTA:İşte bu futbolcu birilerinin Müslüman olmasına vesile olduysa, helal olsun.
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PROF. YORUMCU:ADAMIN DİBİ
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ASABİ:BİZDE FAİZ HARAM DİYENLER FAİZE BULANIYOR İMAMIN DEDİĞİNİ YAP YAPTIĞINI YAPMA ŞU AN İSLAMİYET DOĞDUĞU ANDAKİ GİBİ YAŞANMIYOR LÜKS ŞATAFAT İSRAF GÖSTERİŞ GIYBET İFTİRA CAMİ ÖNÜNDE SİYASET NE ARARSAN VAR
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