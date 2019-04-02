Muhammed Şirin Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MARDİN MİDYAT belediye başkan adayı olan Muhammed Şirin Şahin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MARDİN MİDYAT ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Muhammed Şirin Şahin isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MARDİN MİDYAT adayı Muhammed Şirin Şahin kimdir? DP MARDİN MİDYAT adayı Muhammed Şirin Şahin yüzde kaç oy aldı?

Muhammed Şirin Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MARDİN MİDYAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhammed Şirin Şahin MİDYAT ilçesinde % 0,54 oranında oy almıştır. MİDYAT ilçesinde % 0,54 oranında oy olan Muhammed Şirin Şahin adlı DP adayı toplamda 252 adet oy sayısına ulaştı.

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