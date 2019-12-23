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Muhammed Zübeyir ve Saliha Teke ile evlendi

Osmancık eski Belediye Başkanı Hamza Karataş'ın Polis memuru oğlu Muhammed Zübeyir, Delice Kaymakamı Saliha Teke ile dünya evine girdi.

23.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:31 Muhammed Zübeyir ve Saliha Teke ile evlendi
eski Belediye Başkanı Hamza 'ın Polis memuru oğlu Muhammed Zübeyir, Kaymakamı Saliha Teke ile dünya evine girdi. Genç çiftin düğünü, siyaset, bürokrasi ve iş camiasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Hamza-Hamide Karataş çiftinin Polis memuru oğlu Muhammed Zübeyir ile Osmancıklı hemşerilerimiz Hamide-Celaleddin Teke çiftinin Delice Kaymakamı olarak görev yapan kızı Saliha Teke, Ankara Eryaman'da yapılan görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Siyaset, bürokrasi ve iş camiasını bir araya getiren düğün merasiminde, Osmancık'tan da çok sayıda davetli bulunurken, Muhammed Zübeyir ve Saliha'nın nikah şahitliğini, Eski Gençlik ve Bakanı Suat Kılıç, Aksaray Valisi Ali Mantı, Balışeyh Kaymakamı Kübra Kaplan, İçişleri Bakanlığı GAMER Başkanı Selim Çapar ve Bygroup Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Bayraktar yaptı.

'OGC'den anlamlı düğün hediyesi'

Her ikisi de Osmancıklı olan genç çift düğün merasiminde katılan Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, Cemiyet adına yaptırılan üzerinde Bozoklu Osman Şakir Efendi'nin 1820'li yıllarda Osmancık'ın birebir aynısının resmedildiği bakır bir tabak hediye ederek genç çifte mutluluklar diledi. Düğün hediyesi misafirler tarafından da ilgiyle incelendi. - ÇORUM

Osmancık, Karataş, Delice, Güncel

Kaynak: İHA

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