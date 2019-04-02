Muhammet Andız Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ISPARTA ULUBORLU belediye başkan adayı olan Muhammet Andız isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ISPARTA ULUBORLU ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Muhammet Andız isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ISPARTA ULUBORLU adayı Muhammet Andız kimdir? BTP ISPARTA ULUBORLU adayı Muhammet Andız yüzde kaç oy aldı?

Muhammet Andız Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ISPARTA ULUBORLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhammet Andız ULUBORLU ilçesinde % 0,03 oranında oy almıştır. ULUBORLU ilçesinde % 0,03 oranında oy olan Muhammet Andız adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

ISPARTA ULUBORLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.