Muhammet Candan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız AYDIN DİDİM belediye başkan adayı olan Muhammet Candan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN DİDİM ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Muhammet Candan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız AYDIN DİDİM adayı Muhammet Candan kimdir? Bağımsız AYDIN DİDİM adayı Muhammet Candan yüzde kaç oy aldı?

Muhammet Candan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız AYDIN DİDİM belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhammet Candan DİDİM ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. DİDİM ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Muhammet Candan adlı Bağımsız adayı toplamda 85 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN DİDİM ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.