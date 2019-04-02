Muhammet Çelebi Keyhıdır Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Adana büyükşehir belediye başkan adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır oldu. Saadet Partisi adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır, Adana büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Adana büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Adana büyükşehir belediye başkan adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır ile ilgili seçim sonuçları ve Adana büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Adana büyükşehir belediye başkan adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Adana büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Adana aday yarışı ve Adana seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Adana Seçim Bilgileri

Adana büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.901 olduğu belirlendi.

Adana büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.901 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Adana büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Adana büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.536.508 olduğu belirlendi.

Adana büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.279.821 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Adana büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhammet Çelebi Keyhıdır, Adana yarışında % 1,90 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Muhammet Çelebi Keyhıdır toplamda 23.261 adet oy sayısına ulaştı.

Muhammet Çelebi Keyhıdır Kimdir?

Muhammet Çelebi Keyhıdır, 1961 yılında Malatya'nın Darende ilçesinde doğdu. Eski Fazilet Partisi İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ticaretle uğraşan Keyhıdır, evli ve 4 çocuk babasıdır

Saadet Partisi Adana büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.