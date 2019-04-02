Muhammet Fatih Erdoğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP UŞAK belediye başkan adayı Muhammet Fatih Erdoğan oldu. MHP adayı Muhammet Fatih Erdoğan, UŞAK belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? UŞAK belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP UŞAK belediye başkan adayı Muhammet Fatih Erdoğan ile ilgili seçim sonuçları ve UŞAK belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP UŞAK belediye başkan adayı Muhammet Fatih Erdoğan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte UŞAK belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. UŞAK aday yarışı ve UŞAK seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

UŞAK Seçim Bilgileri

UŞAK belediyesi için toplam sandık sayısının 474 olduğu belirlendi.

UŞAK belediyesi için açılan sandık sayısının ise 473 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

UŞAK belediyesi için katılım oranının ise % 85,99 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

UŞAK toplam seçmen sayısının ise 155.998 olduğu belirlendi.

UŞAK belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 134.137 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP UŞAK Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP UŞAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhammet Fatih Erdoğan, UŞAK yarışında % 10,74 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Muhammet Fatih Erdoğan toplamda 13.967 adet oy sayısına ulaştı.

Muhammet Fatih Erdoğan Kimdir?

Muhammet Fatih Erdoğan,1982 Uşak doğumludur, ilk, orta ve lise öğrenimini Uşak'ta tamamlamıştır.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nü bitirerek 'Çalışma Ekonomisti' unvanını alan Muhammet Fatih Erdoğan, sosyal yapı ve sosyal çalışma bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.

2006- 2012 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde önce Türk Dünyasından Sorumlu, ardından Bürokrasiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

2005- 2011 yılları arasında Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası'nda Toplu İş Sözleşmesi ve İş Hukuku Uzmanı olarak görev alan Erdoğan, birçok belediyede verimlik ve kamu ihale mevzuatı konularında seminer koordinatörlüğü üstlenmiş, birçok belediyeye danışmanlık görevlerinde bulunmuştur.

2012 yılında güvenlik ve sigorta alanında olmak üzere iki farklı şirket kurmuş, halihazırda bireysel ve kurumsal portföy yönetimi ve finansal danışmanlık hizmeti vermektedir.

Muhammet Fatih Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde MHP Uşak İl Belediye Başkan adayıdır.

MHP UŞAK belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.