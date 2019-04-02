Muhammet Gür Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Uşak belediye başkan adayı Muhammet Gür oldu. İyi Parti adayı Muhammet Gür, Uşak belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Uşak belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Uşak belediye başkan adayı Muhammet Gür ile ilgili seçim sonuçları ve Uşak belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Uşak belediye başkan adayı Muhammet Gür oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Uşak belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Uşak aday yarışı ve Uşak seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Uşak Seçim Bilgileri

Uşak belediyesi için toplam sandık sayısının 474 olduğu belirlendi.

Uşak belediyesi için açılan sandık sayısının ise 473 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Uşak belediyesi için katılım oranının ise % 85,99 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Uşak toplam seçmen sayısının ise 155.998 olduğu belirlendi.

Uşak belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 134.137 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Uşak belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhammet Gür, Uşak yarışında % 37,76 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Muhammet Gür toplamda 49.105 adet oy sayısına ulaştı.

Muhammet Gür Kimdir?

Uşak'ın Eşme İlçesi'nde doğan Muhammet Gür, ilk orta ve lise eğitimini Uşak'ta tamamladı. Dokuz Eylül Universitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olduktan sonra vatani görevini yapan Gür, inşaat sektöründe çalışmaya başladı. 1999 yılında MHP'den belediye meclis üyesi seçilen Gür, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı, 2015 yılında MHP'den Uşak 3. sıra milletvekili adayı olan gür evli ve iki çocuk babası.

İyi Parti Uşak belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.