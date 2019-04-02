Muhammet Kaçar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Rize belediye başkan adayı Muhammet Kaçar oldu. Saadet Partisi adayı Muhammet Kaçar, Rize belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Rize belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Rize belediye başkan adayı Muhammet Kaçar ile ilgili seçim sonuçları ve Rize belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Rize belediye başkan adayı Muhammet Kaçar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Rize belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Rize aday yarışı ve Rize seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Rize Seçim Bilgileri

Rize belediyesi için toplam sandık sayısının 216 olduğu belirlendi.

Rize belediyesi için açılan sandık sayısının ise 216 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Rize belediyesi için katılım oranının ise % 76,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Rize toplam seçmen sayısının ise 67.952 olduğu belirlendi.

Rize belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 52.109 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Muhammet Kaçar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Rize belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhammet Kaçar, Rize yarışında % 5,54 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Muhammet Kaçar toplamda 2.712 adet oy sayısına ulaştı.

Muhammet Kaçar Kimdir?

Muhammet Kaçar, 1 Nisan 1971 yılında Rize'de doğdu. Eğitim hayatına Rize'deki eğitim hayatının ardından Kaçar, İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesini tamamlamıştır. Kaçar, bir süre imam-hatiplik yaptıktan sonra 17 yıldır aktif avukatlık yapmaktadır. Kaçar, Saadet Partisi İl Başkanlığı görevinden istifa ederek partisinden aday oldu.

Saadet Partisi Rize belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.