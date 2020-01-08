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Muhammet Mağ'ın "Hiç" adlı sergisi yarın açılacak

Hat ve tezhip sanatını birlikte icra eden sanatçı Muhammet Mağ'ın eserlerinin yer aldığı "Hiç" adlı sergi, sanatseverlerle buluşacak.

08.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:50Muhammet Mağ'ın
Hat ve tezhip sanatını birlikte icra eden sanatçı Muhammet Mağ'ın eserlerinin yer aldığı "Hiç" adlı sergi, sanatseverlerle buluşacak.
Doğum ile başlayan hayat serüveninin hiçliğe doğru ilerleyişi ve ölümle birlikte yeniden doğuşunun ele alındığı koleksiyon, yarın 'deki Biriz Sanat Galerisi'nde açılacak.
10 eserin görülebileceği serginin küratörlüğünü üstlenen Beylerbeyi Sanat Kurucusu Ahmet Cihat Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyle birlikte "milli kültür sanat hamlesi" projesini başlattıklarını aktararak, "Erzurum'dan başlayıp yıl boyunca düzenlenecek çeşitli sempozyumlar, söyleşiler ve sergilerde, milli kültür birikimimizi, Türk İslam sanatlarını, evrensel bir perspektifle layık olduğu itibara kavuşturmaya çalışacağız. 20 şehirden sonra İstanbul'da bir kongreyle milli kültür sanat hamlemizi sürdürülebilir yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Sergi, 19 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Teşvikiye, Güncel

Kaynak: AA

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