Muhammet Yasin Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ADIYAMAN GERGER belediye başkan adayı olan Muhammet Yasin Kılıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADIYAMAN GERGER ilçesinde toplam 3 aday ile yarışan Muhammet Yasin Kılıç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ADIYAMAN GERGER adayı Muhammet Yasin Kılıç kimdir? BTP ADIYAMAN GERGER adayı Muhammet Yasin Kılıç yüzde kaç oy aldı?

Muhammet Yasin Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ADIYAMAN GERGER belediye başkan adayı olarak gösterilen Muhammet Yasin Kılıç GERGER ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. GERGER ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Muhammet Yasin Kılıç adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

ADIYAMAN GERGER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.