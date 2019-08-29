Muharrem ayına doğru

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, Muharrem ayının ilk orucunu cumartesi günü tutacaklarını bildirdi.

Düzgün, Erzincan Cemevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Muharrem ayını anlamanın ve özünü yaşamanın yolunun peygamberleri anlamaktan geçtiğini ifade etti.

Muharrem ayı denildiğinde ilk akla gelenin Allah rızası için tutulan oruçlar olduğunu kaydeden Düzgün, şöyle konuştu:

"Muharrem ayının ilk orucunu cumartesi tutacağız. Bu ayda oruç tutmak Hz. Adem'in tövbesine katılmak, Hz. Nuh, Hz. Yunus, Hz. İbrahim, Hz. Eyüp, Hz. Musa, Hz. İsa peygamberleri ve iki cihan güneşi Hz. Muhammed Mustafa'yı anlamaktır. Onların sevgisiyle bezenmek, onların yolu ve ahlakı ile bezenmek, ahde vefalı olmaktır."

Düzgün, ayda tutulan orucun önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Oruç, insanlara hür türlü kötülükleri yaptıran hırs, nefis tamah ve şeytani duyguları ıslah etmek için yapılan riyasız ibadettir. Tek kelime ile oruç nefsi ıslah etmektir. Bu ay dargınlıkların, küskünlüklerin bittiği aydır. Yüreklerimizin, gönüllerimizin bir olduğu, paylaşımcılığın, dostluğun komşu haklarının kutsallığı ve ayrımcılığın olmadığı erdemliğin doruğa çıktığı bir aydır. Bu ayda oruç tutmak şehitler şahı İmam Hüseyin ve ona ikrar verenlerin soylu mücadelesini yüzyıllar sonra bile inançla, kararlıkla ve azimle yaşatmak demektir."

Kaynak: AA