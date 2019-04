Muharrem Can Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KOCAELİ BAŞİSKELE belediye başkan adayı olan Muharrem Can isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KOCAELİ BAŞİSKELE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Muharrem Can isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KOCAELİ BAŞİSKELE adayı Muharrem Can kimdir? Bağımsız KOCAELİ BAŞİSKELE adayı Muharrem Can yüzde kaç oy aldı?

Muharrem Can Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KOCAELİ BAŞİSKELE belediye başkan adayı olarak gösterilen Muharrem Can BAŞİSKELE ilçesinde % 2,46 oranında oy almıştır. BAŞİSKELE ilçesinde % 2,46 oranında oy olan Muharrem Can adlı Bağımsız adayı toplamda 1.451 adet oy sayısına ulaştı.

Muharrem Can Kimdir?

Muharrem Can, 1980 yılında Kullar (Başiskele)'de dünyaya geldi. İlk öğrenimini Kullar'da tamamladı. Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü'nde eğitimine devam etti.

Aktif siyasete 2002'de Mahalle Gençlik Kolları Başkanlığı'yla başlayan siyasi hayatı, Belde Gençlik Kolları Başkanlığı, Belde Yöneticiliği, İlçe Yöneticiliği, İlçe Başkan yardımcılığı, İlçe Başkan Adaylığı ile devam etti. Muharrem Can, Kullar Spor Kulübü Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde aktif olarak yer aldı.

Ticarete genç yaşta atıldı. İş hayatına kurucusu olduğu özel bir şirkette yönetim kurulu başkanı olarak devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Muharrem Can, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde bağımsız olarak Kocaeli Başiskele Belediye Başkan Adayı oldu.

KOCAELİ BAŞİSKELE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.