Muharrem İnce 259 bin üyenin önüne sandık konulmalı

15 Kasım 2018 Perşembe 16:01



15 Kasım 2018 Perşembe 16:01

Muharrem İnce 259 bin üyenin önüne sandık konulmalıCHP eski İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un hayatını kaybeden eşi Seren Anadol için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Anadol'u yalnız bırakmayan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, olası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için konuştu. İnce, parti üyelerinin, ismi başkanlık için geçen kişileri oylaması gerektiğini söyledi.CHP'nin önde gelen siyasetçilerinden eski İzmir milletvekili Kemal Anadol'un eşi Seren Anadol (76) organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Seren Anadol için Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kemal Anadol, taziyeleri oğlu Devrim Anadol ile kızı Özge Alpaslan ile birlikte kabul etti. Kemal Anadol'u acılı gününde, CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile çok sayıda siyasi yalnız bırakmadı. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da cenaze namazına katılan isimlerden oldu. Öğle vakti Seren Anadol için cenaze namazı kılındı. Seren Anadol'un cenazesi Foça'da toprağa verildi.MUHARREM İNCE'DEN İSTANBUL AÇIKLAMASI GELDİCenazeden sonra ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Muharrem İnce, açıklama yaptı. Adaylık için oylama yapılmasını isteyen Muharrem İnce, şöyle dediBenim söylemim net. Bir kez daha söylüyorum. Hiç kimse kurtarıcı değildir. Önümüzdeki yerel seçimler, demokrasi mücadelesinin önemli ayağını oluşturacak. Galip çıkarsak kaybettiklerimizin bir kısmını geri alırız ya da almaya başlarız. Yerel seçimler demokrasi mücadelesi için çok önemli. Benim teklifim sandık konulsun. Ön seçim değil, eğilim yoklaması da olur. 39 ilçeye bir sandık konur. Üyeler gider ilçe merkezinde oyunu kullanırlar. Adı geçen isimler rakibimiz değil. Arkadaşımız, dostumuz, partilimiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için müracaat olmaz zaten. Öyle tartışmalar var ya, kimse müracaat etmedi diye. AKP'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak 259 bin üyenin önüne sandığı koyarız. Onların dedikleri olur. Bunun dışında bir yere aday değilim dedi.