Muharrem İnce AİHM'nin Demirtaş Kararına Destek Verdi: Karar Türkiye'yi Bağlar

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce AİHM'nin, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Taraf olduğumuz sözleşmeler Anayasamıza göre iç hukukumuzun bir parçasıdır ve uygulanmak zorundadır. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlar." dedi.

"BU KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ BAĞLAR"

İnce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi;

1987 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanı kendisi dahil binlerce yurttaşımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yaptı, yapılan başvurulara istinaden mahkeme tarafından verilen kararlar Türkiye tarafından yerine getirildi. Taraf olduğumuz sözleşmeler Anayasamıza göre iç hukukumuzun bir parçasıdır ve uygulanmak zorundadır. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlar. Cumhurbaşkanının "bizi bağlamaz" açıklaması sadece bu kararla ilgili olmanın çok ötesinde bir içeriğe sahiptir ve Türkiye'deki tüm yargı kararlarını sakatlayan bir anlayışın devletin tepesindeki kişi tarafından itirafıdır.

AİHM "SERBEST BIRAKILSIN" KARARI VERDİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı. AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi.