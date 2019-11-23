Haberler » Güncel » Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu - Haber

Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li ismin Muharrem İnce ve kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıklamasının ardından iddiaları yalanlayan Muharrem İnce, yarın saat 13:00'da basın toplantısını yapacağını duyurdu.

23.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:50

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın " 'de Erdoğan'la görüşen Muharrem İnce'dir" açıklamasının ardından iddiayı sert bir dille yalanlayan Muharrem İnce konuyla ilgili basın toplantısı düzenleme kararı verdi. Yarın saat 13.00'da toplantı yapacağını duyuran İnce, "Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim" dedi.

"İSTEYEN İSTEDİĞİNİ SORACAK"

Muharrem İnce, "24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00'de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi.

Numan KurtulmuşNuman Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir

Son dakika: "Erdoğan-İnce BeştepeSon dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı

Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHPSon dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır

Numan KurtulmuşNuman Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir

Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Rahmi Turan, Beştepe, Politika, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
17:52 CHP'li Erdoğdu: Benim yaptığım bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır (2)
17:52 Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müdahale eden Suriyeli genç, polisi eleştirdi
17:51 İstinat duvarı çöken bina sağlam çıktı
17:50 Lviv'de uçak pistten çıktı
17:50 Çubuk'ta tiyatro gösterisi
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 17:54:06