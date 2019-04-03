Muharrem İnce, CHP'li Adayın "Usulsüzlük Yapıldı" Dediği İlçeye Gitti

31 Mart yerel seçimlerinde kıran kırana bir yarışın yaşandığı İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki tartışma devam ediyor.

BİRİNCİ BÖLGE İÇİN YAPILAN İTİRAZ KABUL EDİLDİ

AK Parti Adayı Şeyma Döğücü'nün iki puan farkla kazandığı ilçede, CHP Adayı Özgen Nama, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu'na sandıkların tamamının yeniden sayılması için yazılı başvuru yaptı. Bu başvuru sonucunda, Sancaktepe Birinci Bölge'de bütün sandıkların yeniden sayılması kararı alınırken, İkinci Bölge için yapılan başvuru reddedildi. Bunun üzerine Nama, oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini verdi.

MUHARREM İNCE İLÇEYE GELDİ

Sancaktepe Birinci Bölge'de sayım işlemi devam ederken, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce de ilçeye gelerek Özgen Nama'ya destek verdi. 2014 yerel seçimlerinde itirazlarıyla Yalova'yı CHP'ye kazandıran İnce, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'un ve Sancaktepe'nin iradesine sahip çıkmak için Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu'ndayız" ifadelerini kullandı.

İşte İnce'nin ziyaretinden kareler;