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Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır

CHP'de yaşanan "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan Muharrem İnce, "Bu yüzde 100 genel merkez kaynaklı bir komplodur. Bunun sebebi de parti yönetimindeki bir gruptur. Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır. Sayın Genel Başkan konuşmalıdır" dedi.

23.11.2019 19:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:19

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, CHP'de yaşanan " 'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasında Muharrem İnce ile konuştu. CHP'li Muharrem İnce'nin "Bu yüzde 100 genel merkez kaynaklı bir komplodur. Parti zor duruma düşmüştür, bunun sebebi de parti yönetimindeki bir gruptur. Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır. Sayın Genel Başkan konuşmalıdır. Gerçekten doğruladı mı bunu doğrulamadı mı? Bunu açıklamak zorundadır." dediğini aktardı.

Beştepe'ye gidip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce, Posta yazarı Candaş Tolga Işık'a konuştu. İnce'nin açıklamalarını kişisel Twitter hesabından attığı tweetler ile duyuran Candaş Tolga Işık şu paylaşımları yaptı:

"BU OLAYIN SEBEBİ PARTİ YÖNETİMİNDEKİ BİR GRUP"

"Bu yüzde 100 genel merkez kaynaklı bir komplodur. Parti zor duruma düşmüştür, bunun sebebi de parti yönetimindeki bir gruptur.

"BU BİR GAZETECİNİN HABERİNDEN İBARET DEĞİLDİR"

24 Haziran gecesi bana atılan iftiraların sahipleriyle 'Saray'a gitti' iftirasını atanlar aynı kişilerdir. Bu durumdan fayda çıkarmak değildir, planlı bir harekettir, prodüksüyondur. Bir gazetecinin yalan haberinden de ibaret değildir.

"SÖZ SIRASI SAYIN GENEL BAŞKANDADIR"

?Şu saatten sonra haberin kaynağı kimdi kim değildi kısmının bir önemi yoktur. Orayı geçtik. Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır. Sayın Genel Başkan konuşmalıdır. Gerçekten doğruladı mı bunu doğrulamadı mı? Bunu açıklamak zorundadır."

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi. Talat Atilla ise haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı.

Numan KurtulmuşNuman Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir

Son dakika: "Erdoğan-İnce BeştepeSon dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı

Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHPSon dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır

Numan KurtulmuşNuman Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir

Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Beştepe, Politika, Güncel


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