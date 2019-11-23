Haberler » Dünya » Muharrem İnce'den Beştepe'ye çıktığı iddiasına tepki: Kanıtlanırsa Taksim'de kendimi yakarım - Haber

Muharrem İnce'den Beştepe'ye çıktığı iddiasına tepki: Kanıtlanırsa Taksim'de kendimi yakarım

Muharrem İnce'den Beştepe'ye çıktığı iddiasına tepki: Kanıtlanırsa Taksim'de kendimi yakarım

23.11.2019 01:19 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:19Muharrem İnce'den Beştepe'ye çıktığı iddiasına tepki: Kanıtlanırsa Taksim'de kendimi yakarım
Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP'den bir ismin 'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkarak gizli bir görüşme yaptığı iddiası farklı açıklamalarla gündemdeki yerini koruyor.

Gazeteci Rahmi Turan, tartışmalar üzerine o ismin Murarrem İnce olduğunu söyledi. Sözcü gazetesi, Londra'da bulunan yazarının açıklamasını cuma akşamı bilgisi olarak Twitter'dan paylaştı. Muharrem İnce, aynı dakikalarda konunun canlı tartışıldığı CNN Türk kanalındaki programda konuşan CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş aracılığıyla hakkındaki iddiaya yanıt verdi: Kanıtlanırsa 'de kendimi yakarım.
Euronews.com'da Görüntüle

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Beştepe, Taksim, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
01:19 Muharrem İnce'den Beştepe'ye çıktığı iddiasına tepki: Kanıtlanırsa Taksim'de kendimi yakarım
00:19 Görüşmeler sonrası hava saldırıları yüzde 80 azaldı: Yemen'de ateşkes mi geliyor?
23:54 Trump: Senatoda yargılanmak istiyorum
23:46 Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi öldü
23:45 Macron aylar sonra itiraf etti: Akaryakıt zamları konusunda hatalı davrandık
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
22:50 Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı ıslıkladı!
17:50 Endonezya'da taksiciler, 6 aylık bebeğin cenazesini vermeyen hastaneyi bastı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:14 Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın pişman ettiği Ferman yanlışından döndü
10:58 Victoria Secret'ın yılbaşı gösterisi performans düşüklüğü nedeniyle iptal edildi
10:24 Güney Afrika'da ilginç olay! Ölüm kanıtı isteyen sigorta şirketine ceset götürdüler
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
23.11.2019 02:37:02