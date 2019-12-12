Muharrem İnce, canlı yayında açıklama yapan Talat Atilla'ya yanıt verdi: Dava açılmalı

'Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla gündeme gelen Talat Atilla, Ahmet Hakan'ın sunduğu canlı yayında Muharrem İnce hakkındaki iddiaları tekrar dile getirdi. Atilla'nın konuşması sonrası CHP'li Muharrem İnce sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"KAYNAĞIM KILIÇDAROĞLU'NA GİTTİ"

Kaynağının CHP'li bir milletvekili olduğunu iddia eden Atilla, ''Kaynağım o bilgi Kılıçdaroğlu'na da gitti'' ifadesini kullandı. İddiaların odak noktasındaki isimlerden olan Muharrem İnce, iddialarla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

"CHP'Lİ VEKİLLER SUÇ ALTINDA BIRAKILDI"

İnce'nin açıklaması şöyle; Talat Atilla katıldığı televizyon programında Saraya giden CHP'li haberinin kaynağının halen görevde bir CHP Milletvekili olduğunu, o ismi Rahmi Turan'a söylediğini açıklamıştır.

Talat Atilla kendisine bu yalanı, kumpası aktaran bir milletvekili varsa o ismi açıklamalıdır. Rahmi Turan kendisine söylenen isim kimse o ismi açıklamalıdır. Bu akşam 139 CHP milletvekili töhmet altında bırakılmıştır, CHP Genel Merkezi Talat Atilla'nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır.

TALAT ATİLLA NELER SÖYLEDİ?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li iddiası" tartışmaları ile gündeme gelen Gazeteci Talat Atilla, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu.

Atilla, kendisine haberi getiren kişinin Cumhuriyet Halk Partili biri olduğunu öne sürerek, "Bana habere kaynaklık eden CHP'linin verdiği bilgi 01.30'da görüşme olduğuna dair. Sayın Cumhurbaşkanı yalanlayınca bu tartışmayı uzatmanın bir anlamı yoktur" diye konuştu. Atilla, ismini açıklamadığı kaynağından aldığı bilgilerle, Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanlığı konusunda görüştüğünü ileri sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmin Turan, 20 Kasım tarihli köşe yazısında "9 Kasım'da bir CHP'linin Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü yazmıştı. İddianın gündemde bomba etkisi yaratmasıyla birlikte Rahmi Turan, "söz konusu CHP'linin Muharrem İnce olduğunu" öne sürmüştü.

Rahmi Turan, haberi aldığı kaynağın kimliğini gizli tutarken, gazeteci Talat Atilla, Odatv'ye "Haber kaynağı ben değilim. Bunu söyleyenleri mahkemeye vereceğim" şeklinde demeç vermişti. Sözcü yazarı Turan ise bu beyan üzerine yine sozcu.com.tr üzerinden "Saray'daki CHP'li" yazısındaki bilgi kendisine Talat Atilla'nın verdiğini açıklamıştı.