Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olan eski milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Nisan referandumu sonucunda yaptığı konuşmaya atıf yaparak "Atı alan Üsküdar'ı geçti" dedi.

Muharrem İnce, resmi Twitter hesabından yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, yaptığı açıklama şu şekilde:

"ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ"

"Türkiye'nin bu tür hokkabazlıklara, kavgaya değil sağduyuya, saygıya, aklıselim olmaya ihtiyacı var. Bunu ertelemenin Türkiye'ye kazandıracağı hiçbir şey yoktur. "Atı alan Üsküdar'ı geçti" Sayın Erdoğan!"

"İMAMOĞLU SEÇİMLERİ KAZANMIŞTIR"

"Farkında değilseniz farkında olmanızda yarar var, yaptığınız, bir seçim itirazı olmaktan, hak aramaktan uzaklaşmaya başlamaktadır. Eğer bunları yaparak kaybettiğiniz seçimi kazanmak ise amacınız bunu unutunuz. CHP adayı olarak Ekrem İmamoğlu seçimleri kazanmıştır ve İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanıdır."

Muharrem İnce

"İTİRAZ EDİYORSANIZ..."

"Kaydırma var, geçersiz oy var diyerek, İstanbul sokaklarına afişler astırarak yapmakta olduğunuz İstanbul seçmeninin iradesine saygısızlıktan başka bir anlam ifade etmemektedir. Seçimi kazandıysanız niye itiraz ediyorsunuz? İtiraz ediyorsanız niye kazanmış gibi afiş asıyorsunuz?"

"ZATEN SONUÇLAR BELLİ"

"Her sandıkta seçime giren partilerin temsilcileri bulunmaktadır. Sandık sonuçlarına imza atmaktadır. Kendilerine bir nüsha verilmektedir. Bu tutanaklar bizde bulunduğu gibi partinizde de bulunmaktadır. Bunları toplandığınızda zaten sonuç bellidir."

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

"Sayın Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra şahsınızı arayıp tebrik ettim. Benim yaptığım şahsınızdan öte size oy veren seçmenlerin iradesine saygı duymamın bir gereğiydi. Siz de şimdi İstanbul seçmeninin iradesine saygı duyun."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan 2017 referandumunun ardından Huber Köşkü önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada "Atı alan Üsküdar'ı geçti" demişti.