Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın köşesine taşıdığı ve 3 gündür Türkiye gündeminde yer alan " Beştepe'yi ziyaret eden CHP'li isim" tartışmaları ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Rahmi Turan, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, kaynağının kendisine o ismin Muharrem İnce olduğunu söylediğini belirtti. Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk olarak, "Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım" diyen Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

İnce, "Daha ilk günden Rahmi Turan'ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım." dedi.

"BU İŞ YARGIYLA SINIRLI KALMAYACAKTIR"

İddiaların kendisiyle yakından uzaktan ilgisi olmadığını belirten İnce, "Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız. Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İnce, şunları kaydetti:

Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum.Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır.

CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya dataraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir.

NE OLMUŞTU?

Türkiye gündemine günlerdir damga vuran "Beştepe'ye giden CHP'li kim?" sorusunun cevabı belli oldu. İddianın sahibi Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini de söyledi" dedi.

Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'den de cevap gecikmedi. CNN Türk'te Enine Boyuna programına konuk olan Barış Yarkadaş'a mesaj atan İnce, "Doğru değil, Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de kendimi yakarım" dedi.