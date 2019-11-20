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Muharrem İnce'den seçim zaferi: Yalova'dan yeniden delege seçildi

Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın delege seçilmemesi için çalışma yürüttüğü Muharrem İnce, delege seçimlerinden zaferle çıktı. İnce'nin seçim zaferini, İnce'nin mitinglerindeki sunucusu Serhat Işık, "Cefa olmadan sefa olmaz. Vefa mı? Gerek var mı" diyerek Vefa Salman'a gönderme yaparak duyurdu.

20.11.2019 07:35 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:35

CHP'de kurultay süreci başladı. Parti kulislerinde ise delege seçimleri için hareketlilik yaşanıyor. Bir önceki seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan daha sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkan adayı olarak çıkma sürecine giren Muharrem İnce'ye karşı, parti içinden hamleler geldiği ileri sürülmüştü. Muharrem İnce ile küs olan Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, Yalova örgütünden Muharrem İnce'nin delege seçilmemesi için çalıştığı belirtilmişti.

Fakat Salman'ın çalışmalarına karşılık Yalova Merkez İlçe CHP teşkilatındaki oylamalar sonrasında Muharrem İnce'nin delege olarak seçildiği aktarıldı.

MEVCUT YÖNETİMİN LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

İnce'nin seçim mitinglerindeki sunucusu Serhat Işık sosyal medya hesabından, "Yalova CHP Merkez ilçe delege seçiminde Sn. @vekilince resmi sonuçlara göre Fevzi Çakmak mahallesinden beyaz listeden (şu anki yönetimin olduğu) delege seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini paylaştı.

VEFA SALMAN'A GÖNDERME

Işık'ın paylaşımının devamında "Cefa olmadan sefa olmaz. Vefa mı? Gerek var mı" diyerek Vefa Salman'a gönderme yapması da dikkat çekti.

Muharrem İnce'den seçim zaferi: Yalova'dan yeniden delege seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Vefa Salman, Yalova, Politika, Güncel


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