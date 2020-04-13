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Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu

CHP'li Muharrem İnce, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığından istifa etme kararını inandırıcı bulmadığını ifade etti. İnce, gelişmelerle ilgili "Tiyatro" yorumunda bulundu.

13.04.2020 08:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:02

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma yasağını Cuma günü saat 21.44'te duyurmasıyla birlikte yaşanan izdiham nedeniyle istifa kararı aldı. Soylu'nun istifası Türkiye gündemine bomba gibi düşerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifayı kabul etmedi. Ülkedeki birçok siyasi figür de konuyla ilgili fikir beyan etti.

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, istifayla ilgili olarak "Anlayışla karşılıyorum" dese de Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanlık yarışında sık sık karşı karşıya gelen Muharrem İnce, farklı bir yorumda bulundu.

İNCE'DEN İSTİFA YORUMU

İstifa kararıyla ilgili yorumunu Twitter'dan paylaşan İnce, "Sadece 2 gün için ilan edilen sokağa çıkma yasağı henüz başlamamışken süreç Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yürüyordu, sonra milleti sokağa dökünce İçişleri Bakanı sorumluluk 'şahsımın' diyerek istifa etti. Şimdi ise istifası kabul edilmedi. Tam bir saray tiyatrosu." şeklinde yazdı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Lideri, istifayla ilgili olarak "Kararı tek başına Süleyman Soylu'nun alacağına inanmıyorum. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak pek çok çevreden öneri geldi ve hiçbiri uygulanmadı. Sonunda cumartesi ve pazara denk geldi. Geç saatlerde açıklandı. Dediğim gibi, bütün karar mekanizmalarının oluşmasında nihai söz sahibi olan Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’den Soylu’nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Etiketler: Süleyman Soylu, Muharrem İnce, Politika, Güncel

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