Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya sert tepki: 139 milletvekili töhmet altında bırakılmıştır

CHP'li Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasının kaynağının CHP'li olduğunu iddia eden Talat Atilla'ya sert sözlerle yüklendi. Rahmi Turan'ın kendisine söylenen ismi açıklaması gerektiğini belirten İnce, "Bu akşam 139 CHP Milletvekili töhmet altında bırakılmıştır" dedi.

"O İSMİ AÇIKLAMALIDIR"

Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Talat Atilla katıldığı televizyon programında Saraya giden CHP'li haberinin kaynağının halen görevde bir CHP Milletvekili olduğunu, o ismi Rahmi Turan'a söylediğini açıklamıştır. Talat Atilla kendisine bu yalanı, kumpası aktaran bir Milletvekili varsa o ismi açıklamalıdır. Rahmi Turan kendisine söylenen isim kimse o ismi açıklamalıdır. Bu akşam 139 CHP Milletvekili töhmet altında bırakılmıştır, CHP Genel Merkezi Talat Atilla'nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır." ifadelerini kullandı.

TALAT ATİLLA NE DEDİ?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li iddiası" tartışmaları ile gündeme gelen Gazeteci Talat Atilla,Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu.

Atilla, kendisine haberi getiren kişinin Cumhuriyet Halk Partili biri olduğunu öne sürerek, "Bana habere kaynaklık eden CHP'linin verdiği bilgi 01.30'da görüşme olduğuna dair. Sayın Cumhurbaşkanı yalanlayınca bu tartışmayı uzatmanın bir anlamı yoktur" diye konuştu. Atilla, ismini açıklamadığı kaynağından aldığı bilgilerle, Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanlığı konusunda görüştüğünü ileri sürmüştü.

"CHP'DE AKTİF BİR İSİM"

Kaynağının adını vermeyen Atilla, sadece bu kişinin CHP'de görevde olan bir milletvekili olduğunu söylemekle yetindi. Atilla, "Böyle bir tartışmanın öznesi olmaktan üzgünüm. Kılıçdaroğlu halen 'Hiçbir CHP'li çıkmamıştır' demedi. Muharrem İnce, 'CHP'nin içinde çete var' dedi. Ona çeteyi açıkla diyemeyenler bana kaynağını açıkla diyor. 'Kaynağımı Derimi yüzseniz söylemeyeceğim' dedim. Türk medyası bu olayla kendi ayağına sıkmıştır. Bir şey oldu mu artık hemen 'Kaynağını açıkla' diyecekler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmin Turan, 20 Kasım tarihli köşe yazısında "9 Kasım'da bir CHP'linin Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü yazmıştı. İddianın gündemde bomba etkisi yaratmasıyla birlikte Rahmi Turan, "söz konusu CHP'linin Muharrem İnce olduğunu" öne sürmüştü.

Rahmi Turan, haberi aldığı kaynağın kimliğini gizli tutarken, gazeteci Talat Atilla, Odatv'ye "Haber kaynağı ben değilim. Bunu söyleyenleri mahkemeye vereceğim" şeklinde demeç vermişti. Sözcü yazarı Turan ise bu beyan üzerine yine sozcu.com.tr üzerinden "Saray'daki CHP'li" yazısındaki bilgi kendisine Talat Atilla'nın verdiğini açıklamıştı.