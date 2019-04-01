Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ancak kazanamayan Muharrem İnce'den yerel seçimlere ilişkin ilk değerlendirme geldi.

İnce, yerel seçimler CHP için psikolojik eşiğin aşıldığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Bu seçim, büyük ölçüde İstanbul ve Ankara odaklı bir seçim olarak gerçekleşti. Başarının kriteri bu iki il üzerinden tanımlandı, başarı için bir psikolojik eşik oluşturuldu. Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini kazanarak, bu psikolojik eşiği aşan dolayısıyla da seçimin kazananı olmuştur.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÖZEL KUTLAMA

Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara Belediye Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı ve CHP adına seçimlere katılan ve başarılı olan Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarımızı başarılarından dolayı kutluyorum.

"17 YILLIK DÖNEMDEN ÇIKIŞ YOLUNUN AYDINLIĞI OLDUNUZ"

Her türlü saldırının siyaset alanına taşındığı bir ortamda, başarınızla Türkiye'nin 17 yıllık bir dönemden çıkış yolunun aydınlığı oldunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu seçimin kazananı cumhuriyet, demokrasi, hukuk, adalet, birlik ve dayanışma diyenler olmuştur."