Muharrem İnce: "Eğilim Yoklaması Olursa, İstanbul'da 259 Bin Üyenin Önüne Sandık Konulursa Yarışa...

CHP
'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce
, yerel seçimlere ilişkin, "Eğilim yoklaması olursa, İstanbul
'da 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa, 'gel adayımız ol' derse asla aday değilim" dedi.
CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Muharrem İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yaklaşan yerel seçimler nedeniyle Kılıçdaroğlu'na btespitlerini, önerilerini, kaygılarını ve bazı illerle ilgili bildiklerini aktardığını belirterek, "Partimin emrinde olduğumu söyledim. Bu yerel seçimlerde birlikte çalışacağız. Başarılı olmak için var gücümüzle çalışacağımızı anlattım. 1989'da hemen hemen bütün belediyeleri nasıl aldıysak bugün de bunun mümkün olabileceğini fakat bunu yapmak için 89'da yaptığımız gibi örgütü dikkate almamız gerektiğini aktardım. 89'da ne yapmıştık hatırlayın, Sayın Nurettin Sözen
İstanbul'da tek adaydı. Tek aday olmasına rağmen sandığa ön seçime girmişti. Tek kişi olarak sandıktan çıkınca seçimi de almıştı. Bunun doğru olacağını ilettim" ifadelerini kullandı.
"Sandığı koyalım, o üyelerimiz karar versin kimin aday olacağına"
İstanbul, Ankara
, İzmir Mersin
, Adana
'da sandık koyulması ve ön seçim değil eğilim yoklaması yapılması gerektiğini söyleyen İnce, şunları kaydetti:
"Ön seçim ya da aday yoklaması hakim gözetiminde yapılır. Bir süresi vardır. Seçime yakın 45-50 gün kala yapılır. Buna gerek yoktur, bu doğru değildir. Bunun daha kolayı var, eğilim yoklaması. Hakim olmadan, seçim kurulu olmadan partililer olarak milletvekilleri sandığın başında durur. 130 gün varken yapabiliriz bunu, süre kalır. Ben bunun daha doğru olacağı görüşündeyim. 51 günlük bir kampanya yürüttük cumhurbaşkanlığı seçiminde. 51 günde 13 vilayete gidemedim, zaman yetmedi. Onun için şimdiden sandık koyarsak, İstanbul'da 259 bin üyemiz var. Sandığı koyalım, o üyelerimiz karar versin kimin aday olacağına. O gün zaten sandık görevlilerini de orada tespit etmiş oluruz. Örgütü harekete geçirirsek örgüt bu adayı ben seçtim, benim belediye başkan adayım derse başarılı oluruz. Bunları genel başkana aktardım."
İstanbul özelinde eğilim yoklaması önerisine Kılıçdaroğlu'nun nasıl yaklaştığının sorulması üzerine İnce, "Değerlendireceğini söyledi. İllerden tekrar görüş istediklerini belirtti" dedi.
"İstanbul' da 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa gireceğim"
"Sizin İstanbul adaylığınızla ilgili bir gündem oluştu mu?" sorusu üzerine İnce, "Muharrem İnce kendine koltuk derdinde değildir. Türkiye
derdindeyim, partimin bu seçimden başarılı çıkmasını istiyorum. Eğilim yoklaması olursa, İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa, 'gel adayımız ol' derse asla aday değilim. Ben aday falan değilim. Sadece geçmişte arkadaşlarımın başına gelenin yeniden yaşanmasını istemiyorum. 130 günlük bir çalışma temposuyla örgütün belirlediği bu aday Sivas
'ta miting yapabilmeli İstanbul belediye başkan adayı. Giresun
'da, Kastamonu
'da, Rize
'de, Trabzon
'da, Erzincan
'da, Diyarbakır
'da çalışma yapabilsin, gezebilsin, oraların sinerjisini İstanbul'a aktarsın. Onun için acele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Örgütün gücünü arkasına alan belediye başkan adaylarının da başarılı olacaklarına inanıyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA
Cumhuriyet Halk Partisi,Muharrem İnce,İstanbul
22 Kasım 2018 Perşembe 14:04