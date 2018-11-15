Son Dakika! Ankara İçin İsmi Geçen Muharrem İnce: İstanbul Dışında Bir Yer İstemiyorum

CHP'li siyasetçi Kemal Anadol'un eşi Seren Anadol'un İzmir'de düzenlenen cenaze töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında konuşan CHP'nin geçmiş dönemdeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul adayının belirlenmesi için eğilim yoklamasını önererek, "Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne başka bir şeyim" dedi.

"BENİM TEKLİFİM SANDIK"

Tören sonrası gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkındaki sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, "Benim söylemim net. Kimse kurtarıcı değildir. Önümüzdeki yerel seçimler, demokrasi mücadelesinin önemli bir ayağını oluşturacak. Bu yerel seçimlerden galip çıkarsak, kaybettiklerimizin bir kısmını geri alabiliriz, ya da geri almaya başlayabiliriz. Onun için bu yerel seçimler, demokrasi mücadelesi açısından, kaybettiklerimizin açısından çok önemli. Benim, teklifim sandık kurulmasıdır."

Muharrem İnce

"BAŞKA HİÇBİR YERDE ADAY DEĞİLİM"

İnce, "Sandık deyince 'ön seçim' demiyorum. Eğilim yoklaması da olabilir. İstanbul'un 39 ilçesine birer sandık kurulur, üyeler gider oyunu kullanır. Adı geçen arkadaşların hiçbiri rakibimi değil. Hepsi arkadaşımız, dostumuz. Kim aday olmak isterse müracaat eder. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına müracaat olmaz zaten. Öyle tartışmalar var ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bugüne kadar kimse müracaat etmedi. Bunun müracaatı olmaz. Bu işin kurtuluşu, 259 bin üyenin önüne sandığa koyarız, oradan kim çıkarsa adayımız olur ve onunla birlikte çalışırız. Ben bu görüşteyim. Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne başka bir şeyim" diye konuştu."

ANKARA İÇİN İSMİ GEÇMİŞTİ

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şimdilerde siyasilere danışmanlık yapan eski bir meslektaşına dayandırdığı haberinde Muharrem İnce'nin Ankara'da aday olabileceğini söylemişti.