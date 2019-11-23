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Muharrem İnce iddiaları yanıtlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanlığı için görüştüğü iddia edilen CHP'li Muharrem İnce, "İspatlasınlar kendimi Taksim Meydanında yakarım" demişti.

23.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:40Muharrem İnce iddiaları yanıtlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanlığı için görüştüğü iddia edilen CHP'li Muharrem İnce, "İspatlasınlar kendimi Meydanında yakarım" demişti. İnce, yarın saat 13.00'te Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde bir basın toplantısı ile soruları cevaplayacak.

CHP içerisinden bir ismin CHP Genel Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sarayda başbaşa görüştüğü iddiası ortaya atılmıştı. İddiayı ortaya atan gazeteci daha sonra bu ismin CHP'li Muharrem İnce olduğunu açıkladı. İnce ise bu iddiaları yalanlayarak, "Bu iddiayı kanıtlasınlar kendimi Taksim Meydanında yakarım" demişti. İnce, son olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. İnce Tweet'inde şu sözlere yer verdi: "24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00'te Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim". - YALOVA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Taksim, Politika

Kaynak: İHA

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