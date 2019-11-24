Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın Beştepe'ye gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü iddia isim olan Muharrem İnce, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetecinin "İstifa edecek misiniz?" sorusuna ise İnce şöyle cevap verdi: Bana bir daha 'CHP' de devam edecek misiniz' diye sormayın. CHP benim evim.

"BANA BİR BÖYLE SORU SORMAYIN"

Ortada bir tezgah olduğunu ve bunun CHP Genel Merkezi'nde kurulduğunu söyleyen Muharrem İnce, "Bugün partyi yönetenler ciğerimi dağlıyor" dedi. "İstifa edecek misiniz?" sorusuna İnce, "Türk basınından rica ediyorum. Bana bir daha 'CHP' de devam edecek misiniz' diye sormayın. CHP benim evim" şeklinde cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu ismi biliyorsa açıklamalıdır. Bugün Muharrem İnce'ye kurulur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulur" dedi.

KILIÇDAROĞLU'YLA NE GÖRÜŞTÜ?

Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Saray'a giden bir CHP'li var diye sorduklarında şaşırmadım dedi. Ben bu açıklamayı görünce partim yara alacak dedim. Sayın Genel Başkana telefon açtım 14 dakika sonra geri döndü. 8 dakika 14 saniye kendisi ile görüştüm. Dedim ki burada bir yalan var. Yanınıza geleyim birlikte görüntü verelim dedim.



Gel bu badireyi atlatalım dedim, aynı Atatürk resmini kim indirdi tartışmasına dönecek bu dedim. Tamam ben sana haber vereceğim dedi ama haber vermedi. Doğrusu bu açıklamayı Kılıçdaroğlu ile yapmaktı. Bu yüzden burada açıklama yapıyorum.

Ben adeta yalvardım. Yapmayın dedim. Önce bir özet yapmak istiyorum. Bu haber yalan haber. Burayı geçtik artık. Derdimiz bu değil.

Bir tezgah var ortada. Bunun sorumluları açığa çıkarılmalıdır. Bu parti içi mesele bu bizi ilgilendirmez demek yanlıştır. CHP bir şirket değil partidir.