Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasının yankıları sürüyor. CHP'li Muharrem İnce, söz konusu iddialarla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ismi açıklaması gerektiğini belirten İnce, "Kişi açıklanmazsa bu CHP kurultayına yönelik bir oyun demektir." dedi.

"BU GAZETECİ VE CHP YÖNETİMİ KUMPAS KURMUŞ DEMEKTİR"

Rahmi Turan'ın ortalığı karıştıran yazısı hakkında Bizim TV'ye bomba açıklamalarda bulunan İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu bu ismi açıklamalıdır. Saray 'böyle bir görüşme yok' dedi. Buna rağmen açıklamıyorsa, bu şu demektir: Bu gazeteci ve CHP yönetimi, kurultayda aday olmak isteyenlere karşı kumpas kurmuş demektir." ifadelerini kullandı.

"İSMİ AÇIKLAMAKTAN BAŞKA ÇARENİZ YOK"

İnce, "Erdoğan CHP'nin içini karıştırmak istiyor ama ismi açıklamam" diyeceksiniz. Olur mu öyle şey. İsmi açıklamaktan başka çareniz yok. Böyle bir isim yoksa, böyle bir görüşme olmamışsa, bu kumpası kuranlara yazıklar olsun." diye konuştu.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Muharrem İnce konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Son olarak bu işin peşini bırakmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Bunlarla hesaplaşacağız. Ama siyasette hesaplaşma yerleri kongrelerdir. Partim yara almasın diye 1,5 senedir susuyorum. Ama kurultayda hepsini teker teker anlatacağım. Önce hesaplaşacağız, sonra helalleşeceğiz. Sabırla bekliyorum…"

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Konuk olduğu canlı yayında Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü öne sürülen CHP'linin ismin bildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit isimlerini devreye sokuyor" dedi.

Açıklamasının devamında "Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur" diyen Kılıçdaroğlu, "CHP'yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var mantık var, başka işin mi gücün mü yok? Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit isimlerini devreye sokuyor" şeklinde konuştu.

İNCE, ÇOK SERT ÇIKTI

Erdoğan'la görüşen ismin kendisi olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Rahmi Turan ciddiye aldığım bir isimdir. O yazmışsa ciddiye alırım. Fakat bugün sabahtan beri toto oynanıyor. CHP'liler benim ismimi telafuz etmedi ama CHP'liler dışındakiler ismimi kullandı. Sayın Rahmi Turan herkesi zan altında bırakmaktadır. Bunu açıklamalıdır. Yazılan doğru ise Rahmi Turan'a teşekkür etmemiz lazım. Türkiye'de bir oyunu bozmuştur, deşifre etmiştir. Ama şimdi ciddi bir sorun var ortada. Bu iddia doğruysa Cumhurbaşkanı ile ilgili bir sorun var ortada. Cumhurbaşkanı herkesle görüşür ama bir partinin genel başkanını belirlemek için kimseyle görüşemez."